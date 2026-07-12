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Потеряла права на знаменитый бренд и вышла замуж за мужчину на 17 лет моложе: как сейчас живет певица Лена Василёк

Потеряла права на знаменитый бренд и вышла замуж за мужчину на 17 лет моложе: как сейчас живет певица Лена Василёк

Исполнительница русских народных песен Лена Василёк сегодня продолжает активно гастролировать и строить личную жизнь после громкого развода.

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