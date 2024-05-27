Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как хохлы лепят фейки (разбор хохлофейка)

Как хохлы лепят фейки (разбор хохлофейка)

Всё началось с того, что на сервер «Mil.In.UA» 23 мая в 15:42 пришло сообщение: «Дроны атаковали сверхгоризонтную РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае.

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