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Кайри Ирвинг набрал первые очки за «Даллас»

Кайри Ирвинг набрал первые очки за «Даллас»

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг в среду дебютировал за «Даллас». Ирвинг вышел в стартовой пятерке на матч против «Клипперс».

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