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Царьград

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Military Watch: комплекс Typhon с ракетами Tomahawk замечен в Японии

Military Watch: комплекс Typhon с ракетами Tomahawk замечен в Японии

Американский комплекс Typhon с ракетами Tomahawk замечен в префектуре Кагосима, Япония. Спутниковые снимки указывают на размещение техники на авиабазе Каноя, что может усилить напряженность в отношениях между Китаем и его соседями, поддерживающими США.

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