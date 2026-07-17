Military Watch: комплекс Typhon с ракетами Tomahawk замечен в Японии

Американский комплекс Typhon с ракетами Tomahawk замечен в префектуре Кагосима, Япония. Спутниковые снимки указывают на размещение техники на авиабазе Каноя, что может усилить напряженность в отношениях между Китаем и его соседями, поддерживающими США.
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