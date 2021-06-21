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Пушков назвал «предсказуемыми» заявления Белого дома о подготовке новых санкций против РФ

Пушков назвал «предсказуемыми» заявления Белого дома о подготовке новых санкций против РФ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке Соединенными Штатами новых санкций в отношении России.

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