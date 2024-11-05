Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кремлёвский ход конём или Как нужно отвечать политическим шулерам

Кремлёвский ход конём или Как нужно отвечать политическим шулерам

Едкий натр Z Сегодня очень знаменательный день. И не из-за американских выборов, конечно же. Похоже, что именно сегодня "миропорядок, основанный на правилах", не просто дал трещину, а уверенно пошёл ко дну, поскольку сегодня Россия дала ясно понять, что плевала на правила западных политических шулеров и больше принимать их не собирается.

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Комментарии
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Severyanin
У всего есть конец, и у англосаксонских воров, тоже наступает. Это радует каждого, разумного человека, в отличии от либерастов, и прочей низкосортной прослойки человечества.
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4 час.
В С
Заявления из уст Пескова, ровным счётом, ничего не значат. Например - &quot;Познер патриот&quot;, не понятно , правда, какой страны.
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2 час.
Людмила Фирстова
Вы не правы, Песков озвучивает позицию президента
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2 час.

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