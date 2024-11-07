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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стеф Карри набрал 27 очков в победной игре против «Бостона»

Лучшим в составе «Уорриорз» стал разыгрывающий Стеф Карри. В его активе 27 очков, 7 подборов, 9 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот.

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