В Зауралье по предварительным итогам выборов лидирует Владимир Путин

По предварительным данным, опубликованным главой областной избирательной комиссии Романом Скиндеревым, в выборах Президента Российской Федерации, состоявшихся 18 марта 2024 года, на территории Курганской области приняли участие 490 157 избирателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии