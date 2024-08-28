В Красноярском крае полицейские отправили под стражу двоих мужчин, подозреваемых в попытке сбыта героина в крупном размере

По ходатайству следователей МО МВД России «Канский» 34-летний мужчина и его ранее судимый подельник 1989 года рождения, задержанные по подозрению в попытке сбыта героина в крупном размере, отправились под стражу.
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