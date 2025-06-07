Крысы против человечества: нашествие грызунов вот-вот захватит мир

www.globallookpress.com/Artur Cupak/imageBROKER.com Почему индийские дети мечтают получить в подарок пару крыс? Как маленькие зверьки становятся саперами? Каков выкуп за невесту в племени ади? Какой турист рискнул попробовать жаркое из крыс? Интересные факты о крысах рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.