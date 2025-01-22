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Царьград

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450 групп обследуют береговую линию после аварии у Крыма и Севастополя

450 групп обследуют береговую линию после аварии у Крыма и Севастополя

Специалисты МЧС обследуют 955 км берега в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

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