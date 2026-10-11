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Нижегородская правда

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Заместитель губернатора Егор Поляков проведет личный прием граждан 28 октября

Заместитель губернатора Егор Поляков проведет личный прием граждан 28 октября

28 октября с 13:00 заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков примет граждан в приемной губернатора и правительства региона по адресу: Нижний Новгород, ул.

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