Никаких догонялок и еще 9 правил для дома, как охладить своего питомца в жару

Многие собаки тяжело переносят жару, и даже долгожданная прогулка может их совсем не обрадовать. К примеру, у тех же брахицефалов — мопсов или французских бульдогов — особенности строения морды и полости носа и в обычную погоду могут создавать проблемы с дыханием, что уж говорить о жаре.
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