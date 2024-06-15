Никаких догонялок и еще 9 правил для дома, как охладить своего питомца в жару

Многие собаки тяжело переносят жару, и даже долгожданная прогулка может их совсем не обрадовать. К примеру, у тех же брахицефалов — мопсов или французских бульдогов — особенности строения морды и полости носа и в обычную погоду могут создавать проблемы с дыханием, что уж говорить о жаре.