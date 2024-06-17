Почему популярен ВАЗ-2107: эксперт объяснил этот феномен

Вопрос от читателя «За рулем»:– Каким чудом в самые популярные автомобили на вторичке попал давно не выпускающийся ВАЗ‑2107?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:– Это не удивительно: автомобили Лада, по данным Автостата, составляют 28,7% легковых машин в России.
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