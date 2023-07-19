Пресс-релиз Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с терактом на Крымском мосту: "В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся очередной террористической атаке с использованием двух украинских надводных беспилотных аппаратов.
Комментарий МИД РФ, реплики Володина, Миронова и Журавлёва, архижёсткое заявление Медведева
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Ратибор
Битва только начинается? Как девушке выиграть свой первый бой (Жанна Д’Арк, Люк Бессон)? https://youtu.be/F2N2XWonaMg
Как девушке выиграть свой первый бой? (Жанна Д’Арк, 1999, Люк Бессон, Jeanne d'Arc, Luc Besson)
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11 час.
Коська
ИБО: БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ!!!!
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10 час.
Иван Захава
ЖителИ УССР не сейчас и не 30 лет назад такими стали - они всегда (еще со времен древних укров) были такими и останутся такими! Может они кому-то братья и сестры, так в семье иногда дебил рождается...
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9 час.
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