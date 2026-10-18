В интервью NBC News Зеленский заявил, что намерен вновь баллотироваться в президенты Украины, если голосование состоится до завершения боевых действий.
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