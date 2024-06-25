Сегодня свой день рождения отмечает директор Новоаннинской спортивной школы, тренер по боксу, депутат Думы городского поселения г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня свой день рождения отмечает директор Новоаннинской спортивной школы, тренер по боксу, депутат Думы городского поселения г.