Молдавский премьер отказалась от прямых переговоров с Приднестровьем

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не поддерживает предложение лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского обсуждать вопросы урегулирования конфликта напрямую, без посредничества, сообщает телеканал "Молдова 1".