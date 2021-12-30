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Молдавский премьер отказалась от прямых переговоров с Приднестровьем

Молдавский премьер отказалась от прямых переговоров с Приднестровьем

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не поддерживает предложение лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского обсуждать вопросы урегулирования конфликта напрямую, без посредничества, сообщает телеканал "Молдова 1".

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