Многодетным семьям Новосибирской области вручили сертификаты на покупку автомобилей

С 2012 года в регионе по программе поддержки получили машины 276 многодетных семей.В правительстве Новосибирской области торжественно вручили сертификаты на приобретение автомобильного транспорта семьям, воспитывающим семь и более детей.
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