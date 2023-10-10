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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Подарок для России: ситуация на Ближнем Востоке сломала все планы Байдена

Подарок для России: ситуация на Ближнем Востоке сломала все планы Байдена

Израиль не понимает одного во всей этой истории: слишком неудачный момент они выбрали. И лишь самые наивные люди могут говорить сейчас, что выбора у Израиля нет, он борется за своё будущее – всё ровно наоборот! Единственный вариант хоть какое-то будущее потом иметь – это срочно уклонить от большой региональной войны, вероятность которой пока растёт с каждым днём.

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