Подарок для России: ситуация на Ближнем Востоке сломала все планы Байдена

Израиль не понимает одного во всей этой истории: слишком неудачный момент они выбрали. И лишь самые наивные люди могут говорить сейчас, что выбора у Израиля нет, он борется за своё будущее – всё ровно наоборот! Единственный вариант хоть какое-то будущее потом иметь – это срочно уклонить от большой региональной войны, вероятность которой пока растёт с каждым днём.