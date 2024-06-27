Карельские школьники помогают онкопациентам

Акция «Добрая шапочка» объединила педагогов и учеников Университетского лицея Текст и фото: Марина Бедорфас На протяжении пяти лет Наталья Андруневич — учитель английского языка Университетского лицея покупает ткань для акции «Добрая шапочка» в поддержку онкопациентов.