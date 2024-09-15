«Патриоты Сыни» из Шурышкарского района победили в конкурсе «Школа безопасности»

В Салехарде завершился окружной слет-соревнование учащихся «Школа безопасности». Победу во всех возрастных категориях одержала команда «Патриоты Сыни» из Шурышкарского района, сообщило ГУ МЧС РФ по ЯНАО в официальном telegram-канале.
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