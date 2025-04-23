Александр Петров поделился невероятно милым фото с сыном

Недавно актер Александр Петров и его жена Виктория впервые стали родителями: у них родился сын. Хотя пара пока не спешит показывать малыша публике, они все же делятся некоторыми моментами в своих соцсетях.
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