ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Стоит сделать что-то не так - муж кричит на меня

Стоит сделать что-то не так - муж кричит на меня

Я могу быть порой неуклюжей, знаю. Вот сонная поставила варить завтрак, не залив воды, вообще не помню этот момент, он сидел на кухне, увидел дым говорит У ТЕБЯ ТУТ ВСЕ ГОРИТ, я испугалась отставила зачем то кастрюлю и она прожгла столешницу….

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