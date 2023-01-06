Стоит сделать что-то не так - муж кричит на меня

Я могу быть порой неуклюжей, знаю. Вот сонная поставила варить завтрак, не залив воды, вообще не помню этот момент, он сидел на кухне, увидел дым говорит У ТЕБЯ ТУТ ВСЕ ГОРИТ, я испугалась отставила зачем то кастрюлю и она прожгла столешницу….