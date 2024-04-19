Майк Тайсон присоединился к боксерскому блокчейн-проекту

Легенда бокса Майк Тайсон стал партнером блокчейн-проекта для боксеров Ready To Fight. Согласно пресс-релизу, Ready To Fight (RTF) готовится залистить собственный токен RTF на четырех криптовалютных биржах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии