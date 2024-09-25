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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Кто вы — «человек гостиной» или «человек спальни»? Как любимая комната влияет на характер и жизнь

Некоторые вопросы разделяют общество пополам. Кошки или собаки? Чай или кофе? Еще одна дилемма, которую стоит внести в этот бесконечный список, — спальня или гостиная? Кажется, что все это довольно безобидно и легкомысленно — какая разница, в какой комнате проводить время после рабочего дня или отдыхать в выходной.

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