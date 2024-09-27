Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 634 подписчика

Владимирские врачи спасли несколько детей после ожогов сетчатки лазерной указкой

Владимирские врачи спасли несколько детей после ожогов сетчатки лазерной указкой

Медики владимирской ОДКБ предупреждают, что игры с указками могут закончиться больницей.За последний год в Областную детскую больницу в Добром поступило сразу несколько детей с ожогами сетчатки глаза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх