Акции, связанные с COVID, подскочили в Корее и Гонконге

Акции азиатских производителей диагностических наборов и вакцин значительно выросли в понедельник, следуя за глобальной тенденцией, после того как исследователи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который проникает в клетки, используя тот же механизм, что и вирус, вызывающий Covid-19.