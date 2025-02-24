Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции, связанные с COVID, подскочили в Корее и Гонконге

Акции азиатских производителей диагностических наборов и вакцин значительно выросли в понедельник, следуя за глобальной тенденцией, после того как исследователи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который проникает в клетки, используя тот же механизм, что и вирус, вызывающий Covid-19.

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