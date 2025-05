ФСБ обнародовала архивные материалы, хранящиеся в Центральном архиве спецслужбы, касающиеся трагических событий 3 мая 1945 года, когда британская авиация потопила в Балтийском море […] The post ФСБ раскрыла тайну атаки Британии на суда с советскими пленными в 1945 году first appeared on LentaMsk.