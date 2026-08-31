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Coincheck становится вторым лицензированным обработчиком стейблкоинов в Японии

Coincheck становится вторым лицензированным обработчиком стейблкоинов в Японии

Токийская криптобиржа Coincheck завершила регистрацию в качестве поставщика услуг по обмену электронными платежными инструментами - обозначение, которое Япония требует, прежде чем какой-либо оператор сможет выступать посредником в токенах, привязанных к фиатным деньгам, для клиентов.

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