Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе

Актер Мэттью Перри, скончавшийся в возрасте 54 лет, был похоронен на кладбище в Лос-Анджелесе. На церемонии прощания присутствовали его родственники и коллеги по популярному телевизионному ситкому 1990-х годов "Друзья".
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