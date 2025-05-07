Война окончена: США и Китай начинают официальные торговые переговоры

На этой неделе Вашингтон и Пекин проведут свои первые официальные торговые переговоры с тех пор, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну против Китая, которая потрясла финансовые рынки и вызвала опасения по поводу цепочек поставок почти всех видов товаров.