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Подконицки, Макрицкий и Селиверстов остались в тренерском штабе «Авангарда». Жигарев стал тренером вратарей

«Тренером по работе с вратарями назначен Алексей Жигарев, работавший в прошлом сезоне в «Амуре». С ним заключен контракт на два года.

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