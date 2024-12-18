Обратите внимание: Красноухая пресноводная черепаха (г. Волгоград). В контактном зоопарке, который нам посчастливилось посетить, по территории гуляло множество африканских щитовых черепах.
Черепаха
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Обратите внимание: Красноухая пресноводная черепаха (г. Волгоград). В контактном зоопарке, который нам посчастливилось посетить, по территории гуляло множество африканских щитовых черепах.
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