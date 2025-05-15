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День семей и Сеятелей: какие праздники отмечают 15 мая в России и мире

День семей и Сеятелей: какие праздники отмечают 15 мая в России и мире

Дата 15 мая объединяет в себе множество праздников. В этот день проходит народное торжество Бориса и Глеба Сеятелей, отмечается Международный день семей, а также климата, и начинается экологическая акция по защите малых рек и водоемов.

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