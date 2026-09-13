Советник Зауттер: в ЕС снова поднимут вопрос о замороженных активах России

Европа вернется к обсуждению конфискации замороженных активов России по двум причинам. Об этом заявил советник по национальной безопасности Германии Гюнтер Зауттер, сообщает Times.
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