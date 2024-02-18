Британский разработчик чипов для ИИ Graphcore попытается найти поддержку у зару...

Британский разработчик чипов для ИИ Graphcore попытается найти поддержку у зарубежных инвесторовБыло бы наивно думать, что сам по себе бум систем искусственного интеллекта стал «золотой жилой» абсолютно для всех участников рынка, и головокружительная динамика курса акций NVIDIA или Arm не должна вводить в заблуждение.
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