Британский разработчик чипов для ИИ Graphcore попытается найти поддержку у зару...

Британский разработчик чипов для ИИ Graphcore попытается найти поддержку у зарубежных инвесторовБыло бы наивно думать, что сам по себе бум систем искусственного интеллекта стал «золотой жилой» абсолютно для всех участников рынка, и головокружительная динамика курса акций NVIDIA или Arm не должна вводить в заблуждение.