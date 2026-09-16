124 штрафа ПДД Загитовой и «Игра престолов» для Петросян-Старк: обзор «фигурки»

Аделия Петросян выйдет на лед в доспехах Арьи Старк, Загитова накопила 124 штрафа за вождения и хочет семью, а Валиева едет в Мексику — в обзоре «ТИ-Спорта»Петросян примеряет роль из «Игры престолов», Валиева отправляется в Мексику, а Загитова объяснила что нужно, чтобы попасть в ее школуАделия Петросян выйдет на лед в доспехах Арьи Старк, Загитова накопила 124 штрафа за вождения и хочет семью, а Валиева едет в Мексику — в обзоре «ТИ-Спорта»Камила Валиева, Алина Загитова, Аделия Петросян Коллаж: Ирина Донова / "Татар-Информ"; фото: соцсети фигуристок Аделия Петросян: прощание с Тутберидзе и доспехи Арьи Старк Аделия Петросян официально объявила тему своей произвольной программы на сезон 2026/2027.