124 штрафа ПДД Загитовой и «Игра престолов» для Петросян-Старк: обзор «фигурки»

Аделия Петросян выйдет на лед в доспехах Арьи Старк, Загитова накопила 124 штрафа за вождения и хочет семью, а Валиева едет в Мексику — в обзоре «ТИ-Спорта»Петросян примеряет роль из «Игры престолов», Валиева отправляется в Мексику, а Загитова объяснила что нужно, чтобы попасть в ее школуАделия Петросян выйдет на лед в доспехах Арьи Старк, Загитова накопила 124 штрафа за вождения и хочет семью, а Валиева едет в Мексику — в обзоре «ТИ-Спорта»Камила Валиева, Алина Загитова, Аделия Петросян Коллаж: Ирина Донова / "Татар-Информ"; фото: соцсети фигуристок Аделия Петросян: прощание с Тутберидзе и доспехи Арьи Старк Аделия Петросян официально объявила тему своей произвольной программы на сезон 2026/2027.
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