Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии обязательств перед Украиной

Страна планирует оставаться в стороне от продолжающегося конфликта Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что у Будапешта нет никаких обязательств по оказанию военной помощи Украине.
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