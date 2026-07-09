Бизнес критикует систему «Платон» за финансовое бремя и ошибки

Система «Платон» с 2015 года собирает плату с грузовиков тяжелее 12 тонн за проезд по федеральным трассам, но бизнес жалуется на технические сбои, дополнительные расходы и непрозрачность использования средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии