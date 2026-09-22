КС подтвердил право вдов военнослужащих, умерших от военных травм, на две пенсии

Конституционный суд России постановил, что вдовы, не вступившие в новый брак, могут одновременно получать две пенсии, если их супруг умер после увольнения со службы из-за военной травмы, в том числе увечья или заболевания.
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