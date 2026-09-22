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Журнал «Профиль»

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КС подтвердил право вдов военнослужащих, умерших от военных травм, на две пенсии

КС подтвердил право вдов военнослужащих, умерших от военных травм, на две пенсии

Конституционный суд России постановил, что вдовы, не вступившие в новый брак, могут одновременно получать две пенсии, если их супруг умер после увольнения со службы из-за военной травмы, в том числе увечья или заболевания.

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