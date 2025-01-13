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Счета владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212» заблокировали из-за долгов

Счета владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212» заблокировали из-за долгов

Счета владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212» заблокировали из-за долговНалоговая служба приостановила операции по банковским счетам компании «Кама шиппинг» из Перми, владеющей танкером «Волгонефть-212», который потерпел крушение в  Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

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