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Красный Север

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Сотрудники ДПС в Тарко-Сале поймали подростков на питбайках

Сотрудники ДПС в Тарко-Сале поймали подростков на питбайках

Сотрудники ДПС остановили двух подростков15 и 16 лет, гоняющих по Тарко-Сале на питбайках. За управление мототехникой несовершеннолетними юным нарушителям и их родителям предстоит понести наказание, сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

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