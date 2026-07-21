Сотрудники ДПС в Тарко-Сале поймали подростков на питбайках

Сотрудники ДПС остановили двух подростков15 и 16 лет, гоняющих по Тарко-Сале на питбайках. За управление мототехникой несовершеннолетними юным нарушителям и их родителям предстоит понести наказание, сообщили в Госавтоинспекции Ямала.