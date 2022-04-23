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Генпрокуратура проверит подготовку к лету детских лагерей

Генпрокуратура РФ возьмет под контроль подготовку к оздоровительному сезону детских лагерей. Сотрудники региональных ведомств проверят, своевременность и полноценность подготовленности уполномоченных органов в летней оздоровительной кампании.

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