Генпрокуратура проверит подготовку к лету детских лагерей

Генпрокуратура РФ возьмет под контроль подготовку к оздоровительному сезону детских лагерей. Сотрудники региональных ведомств проверят, своевременность и полноценность подготовленности уполномоченных органов в летней оздоровительной кампании.
Генпрокуратура РФ возьмет под контроль подготовку к оздоровительному сезону детских лагерей. Сотрудники региональных ведомств проверят, своевременность и полноценность подготовленности уполномоченных органов в летней оздоровительной кампании.
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