Фальков: в российских вузах сократили число платных мест по 40 специальностям

Количество платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тыс. с 2025 года, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
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