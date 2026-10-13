Родителям рассказали о роли детского лагеря в развитии самостоятельности ребёнка

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, что детский лагерь позволяет ребёнку развивать самостоятельность и навыки общения в условиях, отличающихся от школы и семьи.
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