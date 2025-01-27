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Петербургский дневник

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Ленобласть оказалась среди регионов-лидеров по числу новый предприятий

Ленобласть оказалась среди регионов-лидеров по числу новый предприятий

Регион в этом списке расположился на четвертой позиции По итогам минувшего года, если верить аналитикам, «рождаемость» отечественных предприятий впервые с 2015 года превысила их «смертность», пишет «Деловой Петербург».

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