Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Сергей Васильев С таким заявлением выступил начальник штаба армии Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен Передайте этому нацисту, что население России помнит голландских укурков на своей территории: Помним что Голландия поставила больше всего добровольцев для Рейха - только за 1941 года добровольцами на военную службу Третьего Рейха записалось 25 000 человек.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Настало время напомнить этим европейским подонкам, кто является сильнейшим в этом мире и дать им по зубам без всякой жалости ! Они другого не понимают!
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8 час.

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