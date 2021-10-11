Возвращение Саакашвили Грузия игнорировала

Экс-президент Михаил Саакашвили решился-таки и приехал в Грузию прямо накануне назначенных на 2 октября выборов в органы местного самоуправления.
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