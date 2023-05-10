Немецкая пресса начала писать День Победы в кавычках

В немецкой прессе опубликован материал, авторы которого утверждают, что в России после атаки беспилотником на Кремль якобы царят панические настроения и многие опасаются очередного теракта украинских спецслужб во время парада на Красной площади.
В немецкой прессе опубликован материал, авторы которого утверждают, что в России после атаки беспилотником на Кремль якобы царят панические настроения и многие опасаются очередного теракта украинских спецслужб во время парада на Красной площади.
Свежие комментарии